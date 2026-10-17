۳۶ طرح آموزشی و پرورشی، بهسازی و شاداب‌سازی ۱۱۸ کلاس درس و اجرای طرح شهید عجمیان در ۹۶۰ کلاس درس همزمان با سراسر کشور در استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آئین بهره‌برداری همزمان از فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی، افتتاح طرح های میدان همدلی و شهید عجمیان (گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی)، با حضور بر خط رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و با حضور مدیران استانی در مدرسه دخترانه علامه حلی بیرجند برگزار شد.

در این آئین، ۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی و پرورشی، هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی در قالب طرح میدان همدلی و طرح بهسازی و شاداب‌سازی ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان، همزمان در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید که سهم خراسان جنوبی، ۳۶ طرح آموزشی و پرورشی، بهسازی و شاداب‌سازی ۱۱۸ کلاس درس و اجرای طرح شهید عجمیان در ۹۶۰ کلاس درس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در این مراسم با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تحقق عدالت در فضا‌های آموزشی گفت: با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد به ریاست استاندار خراسان جنوبی، بر ضرورت فراهم‌کردن فضا‌های آموزشی باکیفیت در تمامی نقاط استان، از مناطق مرزی و شمالی‌ترین نقاط تا جنوبی‌ترین مناطق استان، تأکید شده است.

رخسارپور با بیان اینکه ارتقاء کیفیت فضا‌های آموزشی باید در کنار بهبود کیفیت آموزش دنبال شود، افزود: توسعه مدرسه دخترانه علامه حلی بیرجند با مشارکت انجمن اولیا و مربیان انجام شده و تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای هوشمندسازی مدرسه نیز تأمین شده است.

وی مشارکت مردم را از رویکرد‌های مهم نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی دانست و گفت: این نهضت بر حضور و مشارکت مردم در تکمیل و توسعه فضا‌های آموزشی تأکید دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با تأکید بر اهمیت تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان گفت: در کنار آموزش علمی، توجه به نماز، قرآن، اخلاق، ادب و احترام به بزرگ‌تر‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه تربیت نسلی آگاه، متعهد و توانمند برای آینده کشور فراهم شود.