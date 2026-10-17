معاون زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان از آغاز عملیات زیرسازی محور ۴۵ متری کوی طبیعت خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح، حدود ۸۰۰ متر از مسیر وارد مرحله اجرای عملیات عمرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محسن کریمی در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: محور ۴۵ متری کوی طبیعت یکی از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی شهر گرگان است که از محدوده انتهای سالن ورزشی اوزینه امتداد پیدا می‌کند و به محور‌های ارتباطی این محدوده متصل می‌شود.

وی با اشاره به طول این مسیر افزود: طول کل پروژه حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تا یک‌هزار و ۷۰۰ متر است که با توجه به تکمیل نسبی عملیات بازگشایی، حدود ۸۰۰ متر آن در فاز نخست وارد مرحله اجرایی شده است.

معاون عمرانی شهرداری گرگان با بیان اینکه در حال حاضر عملیات زیرسازی این بخش در حال انجام است، گفت: اجرای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و لوله‌گذاری با قطر‌های بالا از اقدامات پیش‌بینی‌شده در فاز دوم پروژه است.

وی با تأکید بر نقش این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی شرق گرگان بیان کرد: این مسیر از معابر اصلی و شریان‌های درجه یک شهر محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند به روان‌سازی ترافیک و کاهش مشکلات تردد شهروندان کمک کند.

معاون عمرانی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که بخشی از پروژه تا بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد و ادامه عملیات نیز به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود.