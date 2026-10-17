پلیس اطلاعات و امنیت قرچک با شناسایی یک محموله دخانیات قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال، ضربه‌ای سخت به سودجویان اقتصادی وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان قرچک با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به کشف محموله‌ای از سیگار‌های قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت قرچک تعداد ۶۴ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۷ میلیارد ریال کشف و ضبط و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان کالا و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی تصریح کرد: قاچاق کالا علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند و پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد افراد سودجو منافع عمومی را قربانی مطامع شخصی خود کنند.