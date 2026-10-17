معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشکیل دبیرخانه کنگره شهدای سلامت در استان یزد خبر داد و گفت: پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدای سلامت، تجلیل از شهدای دوران دفاع مقدس و مدافعان سلامت در دوران کرونا، از محور‌های اصلی این کنگره است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، حبیبی، در سفر به استان یزد از تشکیل دبیرخانه کنگره شهدای سلامت در این استان خبر داد و اظهار کرد: مسائل و مشکلات خانواده‌های شهدای سلامت که در جریان برنامه‌ریزی برای برگزاری این کنگره شناسایی شده است، با هدف تسهیل در پیگیری مطالبات آنان، در نشستی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این کنگره افزود: مراسم‌های بزرگداشت شهدای سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود و آیین محوری این کنگره نیز با میزبانی یزد و مشارکت هم‌زمان استان‌ها از طریق ویدئوکنفرانس (ارتباط تصویری) برگزار خواهد شد.

حبیبی، تجلیل از شهدای سلامت دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع سلامت در دوران همه‌گیری کرونا را از مهم‌ترین محور‌های این رویداد برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری کنگره از طریق دبیرخانه و دبیر اجرایی آن پیگیری می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، در ادامه با اشاره به دیدار خود با دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: در این دیدار از دانشجویان منتخب المپیاد‌های ورزشی، جشنواره قرآنی و جشنواره نشریات دانشجویی قدردانی شد.

وی افزود: نشست با نمایندگان تشکل‌ها، کانون‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی و تشکل‌های اسلامی دانشجویان نیز با هدف بررسی مسائل و مطالبات دانشجویی و رسیدگی به موضوعات مرتبط با فعالیت‌های این مجموعه‌ها برگزار می‌شود.

حبیبی همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی در خوابگاه‌های دانشجویی را از برنامه‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در ۱۰ منطقه کشور و المپیاد ورزشی پسران دانشجو در آذرماه، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز خبر داد و اظهار کرد: با انتشار فراخوان، از ظرفیت دانشجویان، استادان و صاحب‌نظران برای ارائه راهکار‌های مواجهه با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد قرآنی استفاده خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد این همایش با مشارکت جامعه دانشگاهی استان یزد برگزار شود و زمینه بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و فرهنگی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های دانشجویی فراهم کند.