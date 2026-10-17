به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فلاح خوش‌مشرب معاون اجرایی دارالقران خانه کاگری افزود: هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری در هفت رشته با حضور خانواده کارگران کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی رشته‌های برگزار شده در بخش خصوصی هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری شامل قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (تفسیر نمونه جلد ۸) و در بخش عمومی حفظ چهار قل و مفاهیم (تفسیر نمونه سوره فجر) است.

بنابر اعلام بهره‌گیری از ظرفیت اداره‌های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانه‌های کارگر، تشکل‌های کارگری، واحد‌های تولیدی، رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه کارگری با مسابقات و افزایش مشارکت علاقه‌مندان را فراهم کند.

وی ادامه داد: همراهی مسئولان و رابطان استانی در اطلاع‌رسانی، معرفی رشته‌های مسابقات، نقش مؤثری در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی کارگران و خانواده‌های آنان در سراسر کشور دارد، ضمن آنکه این مسابقات، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ قرآنی در محیط‌های کار و خانواده‌های کارگری و شناسایی استعداد‌های قرآنی این جامعه فراهم می‌آورد.

علاقه‌مندان به حضور در این دوره از مسابقات قرآن جامعه کارگری تا پایان امروز شنبه ۲۵ مهرماه فرصت دارند تا با مراجعه به نشانی roshd ۱۶.ir/quran ۱۴۰۵ ثبت‌نام کنند.