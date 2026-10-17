به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون فرماندار صومعه‌سرا در جلسه شورای ترافیک این شهرستان با بیان اینکه تصادفات منجر به فوت در این شهرستان افزایش یافته گفت ایمن سازی محور‌های مواصلاتی، اصلاح نقاط حادثه خیر، احداث پل عابرپیاده در چهارراه لادمخ، روکش آسفالت جاده طاهر گوراب به ضیابر، روشنایی معابر شهری و روستایی وخط کشی جاده‌ها از اولویت‌های اصلی این شهرستان است.

یوسف منتظری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد تصادفات منجر به فوت در جاده‌های این شهرستان موتورسواران هستند افزود: با هدف ارتقاء ضریب ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی و فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی برای سلامتی راکبان موتورسیکلت در یکماه اخیر جمعا ۳۰۰ کلاه ایمنی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان به موتور سواران شهرستان صومعه‌سرا اهدا شده است.