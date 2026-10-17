به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، فرماندار پیرانشهر با اعلام خبر اختصاص اعتبار برای احداث بازارچه مرزی گفت: این اعتبار مرحله نخست اجرای طرح بازارچه مرزی تمرچین است و پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن مقدمات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.

لقمان خسروپور با بیان اینکه احداث بازارچه مرزی تمرچین یکی از طرح‌های مهم اقتصادی منطقه است افزود: راه‌اندازی این بازارچه می‌تواند به توسعه مبادلات مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت مرزنشینان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح ساماندهی و شفاف‌سازی فعالایت‌های مرزنشینی و افزایش سهم مردم از ظرفیت‌های اقتصادی است.

فرماندار پیرانشهر استفاده از کارت‌های هوشمند الکترونیکی مرزنشینی، گامی موثر در ساماندهی تردد و ارائه خدمات به مرزنشینان عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد نظم در فرآیند‌های مرزی می‌تواند به تسهیل امور مرزنشینان کمک کند.