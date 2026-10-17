رئیس آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز از پیشرفت در درمان افسردگی از طریق تحریک مغناطیسی مغز خبر داد و گفت: نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز با هدف بررسی درمان‌های نوین و آشنایی عموم با علوم شناختی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی عقابیان، رئیس آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز در نشست خبری که صبح امروز در مرکز نقشه برداری مغز برگزار شد، از برگزاری نهمین کنگره نقشه‌برداری مغز به صورت بین‌المللی در بازه زمانی ۶ تا ۸ آبان ماه در مرکز همایش‌های شهید بهشتی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بررسی روش‌های شخصی‌سازی شده درمان بیماری‌ها، آشنایی عموم مردم با حوزه شناخت و نمایش فناوری‌های نوین در حضور مهمانان دیجیتال از اروپا و آمریکا برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد که به صورت سالانه برگزار می‌شود، امسال با رویکردی بین‌المللی و با تمرکز بر مسائل کاربردی و نیاز‌های کشور برگزار خواهد شد.

عقابیان تاکید کرد: این کنگره دو حوزه اصلی «مغز» (مرتبط با بیماری‌ها و روش‌های درمان بیمار‌محور و شخصی‌سازی شده) و «شناخت» (مرتبط با تحلیل رفتار‌های انسانی) را پوشش می‌دهد.

رئیس آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز به تلفیق علم، فرهنگ و مدیریت در این کنگره اشاره کرد و افزود: هدف از این کنگره، آشنایی مخاطبان و مردم با حوزه علوم شناختی است، چرا که این حوزه هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته است.

وی خاطرنشان کرد: این نشست تنها محدود به متخصصان نیست، بلکه بخش‌های فرهنگی، سازمانی و مدیران کلان نیز از محور‌های اصلی آن هستند تا اثرگذاری علم در بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای (مانند صدا و سیما) افزایش یابد.

عقابیان در ادامه به مشارکت نهاد‌های دولتی و نمایش فناوری‌ها در این کنگره اشاره کرد و افزود: این کنگره با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری، ستاد علوم شناختی، وزارت بهداشت و وزارت علوم و آموزش و پرورش برگزار می‌شود. در این رویداد، غرفه‌هایی جهت نمایش محصولات و دستاورد‌های علمی مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی، بهره‌گیری از دانش و فناوری در تمامی بخش‌های صنعتی و پزشکی است تا محققان دانشگاهی بتوانند در توسعه این علوم نقش ایفا کنند.

رئیس آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز در ادامه به درمان‌های نوین؛ از نور درمانی تا تحریک مغناطیسی مغز اشاره کرد و از پیشرفت در زمینه درمان بیماری افسردگی از طریق روش «تحریک مغناطیسی مغز» خبر داد و افزود: در حال حاضر این روش بر روی ۱۰ بیمار مقاوم به دارو در حال اجراست.