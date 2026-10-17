احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات استان قزوین طی روزهای آینده
کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: در ساعات بعدازظهر طی چند روز آینده افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی، افزود: با توجه به افزایش ابر، امشب و فرداشب در ارتفاعات احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.
بهروزی ادامه داد: همچنین طی سه روز آینده، بهویژه در ساعات بعدازظهر، در برخی مناطق وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، طی دو روز آینده تغییرات محسوس و قابلتوجهی پیشبینی نمیشود.