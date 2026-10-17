به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از آغاز پویش سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی استان از امروز ۲۵ مهرماه خبر داد و بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن عادت‌های صحیح بهداشتی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

دکتر مسعود شریفی با اشاره به نقش سلامت دهان و دندان در سلامت عمومی بدن، گفت: مراقبت از دندان‌ها از دوران کودکی اهمیت دارد و دندان‌های سالم علاوه بر حفظ سلامت دهان، در زیبایی چهره، افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقای سلامت روان افراد نیز مؤثر است.

وی، مسواک زدن منظم، استفاده از نخ دندان و رعایت اصول تغذیه سالم را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات دهان و دندان برشمرد و افزود: پرهیز از عادت‌های غذایی آسیب‌رسان و رعایت بهداشت فردی می‌تواند به حفظ سلامت دندان‌ها و کاهش پوسیدگی کمک کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه آموزش دانش‌آموزان ابتدایی محور اصلی این پویش است، اظهار داشت: در این برنامه، آموزش اصول اولیه مراقبت از دهان و دندان، به‌ویژه روش صحیح مسواک زدن، در اولویت قرار دارد تا دانش‌آموزان با یادگیری و به‌کارگیری شیوه‌های درست بهداشتی، از سلامت دهان و دندان بهتری برخوردار شوند.

شریفی ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش‌های بهداشتی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، زمینه پیشگیری از مشکلات دهان و دندان و برخورداری نسل آینده از دندان‌هایی سالم‌تر فراهم شود.