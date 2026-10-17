به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدحسن موسوی چلک، گفت: شناسایی زودهنگام مشکلات روان‌شناختی کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه ارائه به‌موقع خدمات تخصصی به آنان از اهداف سازمان بهزیستی است.

او افزود: امسال با همکاری نهاد‌های مختلف و آموزش‌ و پرورش، ارزیابی روان‌شناختی کودکان و نوجوانان کیش را پوشش می دهیم تا اطلاعات به‌دست‌آمده در اختیار مسئولان منطقه قرار گیرد و بر اساس آن، مداخله های فردی و اجتماعی متناسب انجام شود.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص مناطق آزاد افزود: منطقه آزاد کیش به دلیل ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی خود، به برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های بومی نیاز دارد و نباید آن را صرفاً مانند یک شهرستان در نظر گرفت.

موسوی، افزود: شناسایی نظام‌مند مسائل اجتماعی، ایجاد نظام دیده‌بانی و تعیین اولویت‌های منطقه، زمینه را برای تقسیم کار مؤثر میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مجموعه منطقه آزاد فراهم می‌کند.

او با قدردانی از مدیران منطقه آزاد کیش برای همراهی در اجرای برنامه‌های اجتماعی، گفت: با هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی و استفاده از توان بخش خصوصی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، می‌توان خدمات حمایتی مؤثرتری به مردم ارائه کرد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌ریزی برای گسترش خدمات حمایتی به گروه‌های مختلف خبر داد و افزود: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج، آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان و آموزش مهارت‌های خانواده به زوج‌ها، از برنامه‌هایی است که برای اجرا در منطقه آزاد کیش دنبال می‌شود.

موسوی با اشاره به حمایت از خانواده‌های دارای اعضای نیازمند مراقبت، گفت: توسعه مراکز روزانه و موقت حمایتی از برنامه‌هایی است که از سال گذشته در کشور آغاز شده و گسترش آن می‌تواند به خانواده‌هایی که برای انجام امور روزمره به حمایت نیاز دارند، کمک کند.

او با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه مشاوره، گفت: افرادی که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در شرایط پرخطر قرار دارند و به خدمات روان‌شناختی نیازمند هستند، براساس تمایل می‌توانند از خدمات مشاوره رایگان بهره‌مند شوند.