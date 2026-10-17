به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ معرفت خدابنده افزود: از مجموع ۲۶۱ مجوز صادرشده در این مدت، ۱۷۷ مورد مربوط به عملیات تعیین و تزریق گاز، ۵ مورد وصل گرم (هات‌تپ) و تزریق گاز و ۷۹ مورد فعالیت‌های سرد از جمله حفاری، ورود به حوضچه‌ها و کار‌های برقی بوده است.

وی گفت: کارشناسان امور HSE با صدور این مجوزها، شرایط انجام کار را مدیریت، و با همکاری مجریان و پیمانکاران، توانمندی های حادثه‌ساز را حذف می‌کنند که این اقدامات، باعث افزایش ضریب ایمنی و کاهش شدت و تکرار حوادث در شرکت گاز استان اردبیل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل صدور مجوز‌های انجام کار، از ارکان اصلی نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری از بروز خطرات، و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های عملیاتی دارد.