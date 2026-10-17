در ۶ ماه نخست امسال
صدور ۲۶۱ مجوز ایمنی در شرکت گاز استان اردبیل
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از صدور ۲۶۱ مجوز ایمنی انجام کار در نیمه نخست امسالف با هدف ایمنی عملیات و پیشگیری از حوادث در پرطرح های گازرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
؛ معرفت خدابنده افزود: از مجموع ۲۶۱ مجوز صادرشده در این مدت، ۱۷۷ مورد مربوط به عملیات تعیین و تزریق گاز، ۵ مورد وصل گرم (هاتتپ) و تزریق گاز و ۷۹ مورد فعالیتهای سرد از جمله حفاری، ورود به حوضچهها و کارهای برقی بوده است.
وی گفت: کارشناسان امور HSE با صدور این مجوزها، شرایط انجام کار را مدیریت، و با همکاری مجریان و پیمانکاران، توانمندی های حادثهساز را حذف میکنند که این اقدامات، باعث افزایش ضریب ایمنی و کاهش شدت و تکرار حوادث در شرکت گاز استان اردبیل شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل صدور مجوزهای انجام کار، از ارکان اصلی نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری از بروز خطرات، و کاهش خطرپذیری فعالیتهای عملیاتی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل افزود: نظارت مستمر بر اجرای فعالیتها و رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی از الزامات اساسی اجرای طرح هاست.