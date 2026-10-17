خانم «سارا زیبا دل» کتابفروشی در گرگان که همزمان با فعالیت در کتابفروشی، موفق به کسب رتبه ۳۳ کنکور سراسری شده بود از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخشی از لوح تقدیر محسن جوادی (معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) آمده است: «شنیدن خبر موفقیت شما و کسب رتبه ۳۳ کشوری، برای من بیش از آنکه یک موفقیت عددی باشد، روایت پیروزی اراده بر حصار‌های ذهنی است.»

در ادامه این لوح، با اشاره به تداوم فعالیت زیبادل در کتابفروشی سرو گرگان در دوران آمادگی برای کنکور، بر اهمیت پیوند او با کتاب تاکید شده است: «آینده ایران عزیزمان بیش از آنکه به مدارک کاغذی دل بسته باشد، به ذهن‌های کتاب‌خوانی، چون شما نیاز دارید.»

محسن جوادی در پایان این لوح، ضمن تبریک این دستاورد، از سارا زیبادل خواسته است در مسیر دانشگاه نیز پیوند خود با کتاب را ادامه دهد و دانش تخصصی‌اش را بر پایه جهان‌بینی فرهنگی استوار کند.