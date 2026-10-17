به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سیاهکل به پرونده حمل لوازم جانبی موبایل به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را معادل ارزش کالا به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس آگاهی ضمن توقف خودروی در هنگام حمل کالای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.