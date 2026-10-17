تیم کاراگستر شبستر: شهرام حاجب مربی و قادر رحیم زاده مربی محروم به دلیل اخراج و یوسف نقی پور تدارکات محروم انضباطی

تیم بعثت کرمانشاه: وحید کلهری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس رفسنجان: فرزین رکوعی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم آریو اسلامشهر: وحید بیاتلو سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نیروی زمینی: علی احمدی بازیکن و میرحسن میرحسنی مدیررسانه محروم به دلیل اخراج

تیم هوادار: مهرداد طهماسبی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.