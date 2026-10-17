وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط جنگ و تحریم نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های حرارتی به مدار بهره‌برداری رسیده است، گفت: توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جذب هزاران میلیارد تومان سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کلید خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۵۷ پروژه آبرسانی روستایی استان‌های لرستان و زنجان، با اشاره به دستور کار وزارت نیرو در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی، از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی تاکید کرد: با همت دولت، قرارگاه‌های سازندگی، خیرین و بخش خصوصی، پویش آبرسانی به روستا‌ها متوقف نشده و هدف‌گذاری کلان وزارت نیرو بر این است که تا پایان برنامه توسعه، حدود ۱۰ هزار روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شوند و بقیه روستا‌ها نیز طی سال‌های آینده تحت پوشش قرار گیرند.

وزیر نیرو با اشاره به دستاورد‌های کلان کشور در حوزه آب و برق به رغم تمامی محدودیت‌ها اعلام کرد: اینکه عده‌ای در رسانه‌ها مدعی شوند کشور فاقد برنامه است یا مدیریت درستی در مصرف آب و انرژی وجود ندارد، با واقعیت‌های میدان همخوانی ندارد.

علی آبادی یادآور شد: همین امسال در شرایط جنگ و تحریم، نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار بهره‌برداری آمده است و توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جذب هزاران میلیارد تومان سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کلید خورده که گواهی بر پویایی اقتصاد و زیرساخت‌های کشور است.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های اصلی وزارت نیرو در استان‌های زنجان و لرستان گفت: طرح‌های بزرگی همچون آبرسانی به شهرستان خدابنده در زنجان، آغاز عملیات اجرایی سد مشپا به عنوان نخستین تجربه جدی همکاری با بخش خصوصی، تعیین تکلیف و اجرای سد تنگ‌موشور و برنامه‌ریزی برای سایر سد‌ها و حوزه‌های مهار آب‌های سطحی در استان لرستان، فقط نمونه‌هایی از خیل عظیم پروژه‌های فعال در سراسر کشور است و اجازه نداده‌ایم کارگاه‌های عمرانی کشور تعطیل شوند.

وزیر نیرو از اصحاب رسانه و روابط عمومی این وزارتخانه خواست تا با بازتاب دقیق و منصفانه دستاورد‌های نظام، در مسیر امیدآفرینی گام بردارند و زحمات کسانی را که شبانه‌روز برای رفاه و آسایش مردم در اقصی نقاط کشور تلاش می‌کنند، به جامعه به تصویر بکشند.

علی آبادی با بیان اینکه کشور‌هایی که نفت بیشتری می‌فروشند و وضع مالی بهتری دارند، اما امروز در وضعیت بهتری از کشور ما قرار ندارند، تاکید کرد: زحمات بسیار زیادی در این کشور کشیده شده که حاصل هزاران سال تمدن این مملکت است و خودد شاهدی بر قدرت و قوت تمدنی این مرز و بوم است.

وی با بیان اینکه طرح‌های عمرانی حتی با وجود شرایط جنگ در کشور در حال اجراست، گفت: با وجود اینکه از اول انقلاب جمعیت کشور ۲.۵ برابر شده، اما میزان تولید برق کشور ۱۲ تا ۱۳ برابر شده است آن هم در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست اجرا قرار دارد که بیشتر آنها اجرا شده، اما هنوز به شبکه متصل نشده‌اند و تا متصل نشوند، اعلام عمومی نمی‌شود.

علی آبادی در ادامه با نقد اقتصاد صنعت آب و برق اظهار داشت: اگر بتوانیم مدیریت بهتری بر مصرف اعمال و سرمایه‌گذاری‌های ملی و خصوصی مردم ایران را به سمت حوزه‌هایی که بیشترین نیاز را تامین می‌کنند هدایت کنیم، موفق‌تر خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه فقط در دولت چهاردهم ۹ سد افتتاح شده در حالی که از ابتدای انقلاب تاکنون ۲۱۰ سد ساخته شده است، این اقدامات را با هدف مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از خروج آب از مرز‌های کشور، تامین آب شرب مردم دانست.

وزیر نیرو تاکید کرد: وجود نقص و ایراد در یک پروژه به معنای مشکل داشتن باقی طرح‌ها نیست و نباید زحمات جوانان این کشور را که در شرایط سخت جغرافیایی و مالی مشغول هستند را نادیده گرفت.

وی با انتقاد از کسانی که با بزرگ نمایی چالش‌هایی همچون فرونشست زمین یا مشکلات مصرف آب، به دنبال القای ناامیدی در جامعه هستند، گفت: در شرایطی که کشور زیر سخت‌ترین فشار‌های اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ ظالمانه دشمن قرار دارد، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اهتمام مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی، پروژه‌های عظیمی همچون آبرسانی به هزاران روستا، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مهار آب‌های سطحی را با قدرت پیش می‌برد و بزرگ‌نمایی نقاط ضعف بدون بیان راه‌حل‌ها، بی‌انصافی در حق خدمات نظام است.