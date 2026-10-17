آرزو و فاطمه اکبرزاده، بانوان ورزشکار استان در رقابت‌های کشوری موی‌تای موفق به کسب دو مدال برنز شدند.

دو مدال برنز رقابت‌های کشوری موی‌تای، از آن بانوان ورزشکار خراسان جنوبی

دو مدال برنز رقابت‌های کشوری موی‌تای، از آن بانوان ورزشکار خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رقابت‌های کشوری موی‌تای به میزبانی استان های قم و تهران برگزار شد که در این مرحله سه ورزشکار از خراسان جنوبی به همراه یک مربی حضور داشتند.

در این رقابت ها آرزو اکبرزاده در بخش تکنیکال رده سنی زیر ۱۰ سال موفق به کسب مدال برنز شد و فاطمه اکبرزاده نیز در بخش مسابقات رینگی رده سنی جوانان، عنوان سوم مشترک را از آن خود کرد.

هدایت تیم بانوان موی‌تای خراسان جنوبی در این رقابت‌ها بر عهده سارا اصفهانی، مربی بانوان موی‌تای استان بود.