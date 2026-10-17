چهارمین جشنواره ملی گردو با حضور گردشگرانی از استان‌های مختلف، تولیدکنندگان و اهالی منطقه، در شهر کلور، مرکز بخش شاهرود شهرستان خلخال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل چهارمین جشنواره ملی گردو در شهر کلور (بخش شاهرود استان اردبیل) با استقبال باشکوه و پرشور هزاران نفر از شهروندان، مسئولان و گردشگرانی از اقصی نقاط کشور برگزار شد و این منطقه را به کانون شور، نشاط و همبستگی اقوام ایرانی تبدیل کرد.

حسن شهسواری، دبیر چهارمین جشنواره ملی گردو و عضو شورای اسلامی شهر کلور، در جریان برگزاری این رویداد اظهار داشت: این جشنواره مهم با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری، فرهنگی و کشاورزی منطقه شاهرود طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد در تقویم گردشگری کشور تصریح کرد: مایه مباهات است که این جشنواره در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان «رویداد ملی گردشگری» به ثبت رسیده است؛ امری که گواهی آشکار بر اهمیت، جایگاه و پتانسیل بالای منطقه کلور دارد.

دبیر جشنواره افزود: برگزاری موفق این رویداد حاصل همدلی، هم‌افزایی و همکاری تنگاتنگ شهرداری و شورای اسلامی شهر کلور، بخشداری شاهرود، و ادارات کل «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «ورزش و جوانان» و «جهاد کشاورزی» استان اردبیل بوده است که بستر لازم را برای این میزبانی باشکوه فراهم ساختند.

در ادامه، مرتضی مطهری، شهردار کلور، نیز با اشاره به گستره ملی این رویداد گفت: در این دوره از جشنواره، شاهد حضور گرم و پرشور میهمانان و گردشگرانی از استان‌های گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران و البرز بودیم و کلور بار دیگر ثابت کرد که پیونددهنده اقوام و فرهنگ‌های گوناگون منطقه است.

شهردار کلور افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های بومی، از اصلی‌ترین اولویت‌های شهرداری و شورای اسلامی کلور در مسیر برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی است و در همین راستا، اجرای برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

مطهری همچنین برپایی ۲۵ غرفه ویژه عرضه مستقیم محصولات را از بخش‌های محوری و اثربخش این جشنواره عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در این غرفه‌ها، بهترین ارقام گردوی باغات کهن منطقه، فرآورده‌های باغی، محصولات ارگانیک روستایی و انواع نان‌ها و شیرینی‌جات سنتی که با دست‌پخت بانوان هنرمند بخش شاهرود تهیه شده بود، بدون واسطه در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت تا نقشی مؤثر و راهگشا در رونق معیشت محلی و توانمندسازی اقتصادی جامعه میزبان ایفا نماید.

کنعانی نماینده مردم کوثر وخلخال درمجلس شورای اسلامی هم برگزاری این جشنواره ها را در راستای شور ونشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت های منطقه مهم عنوان کرد

حسین وطن دوست فرماندار خلخال هم یکی از اولویت های مهم درشهرستان خلخال را برگزاری رویداد های وبرنامه های فرهنگی عنوان کرد افزود :استقبال خوب مردم وگردشگران از جشنواره گردو کلور نشان داد که باید به این رویدادها نگاه ویژه ای داشت.

جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان هم با اشاره به استقبال خوب و ظرفیت های بالای کلور درحوزه گردشگری وفرهنگی بر برگزاری این رویداد درسال های آینده به مدت سه روز تاکید کرد

برگزاری مسابقات جذاب بازی‌های بومی و محلی با حضور ۱۶ تیم، رقابت‌های ورزشی، اجرای موسیقی زنده، آیین‌های تجلیل ازباغداران نمونه ،رونمایی از کتاب و مراسم قرعه‌کشی از دیگر بخش‌های پرمخاطب و رنگارنگ چهارمین جشنواره ملی گردوی کلور بود که فضایی سرشار از نشاط و همدلی را رقم زد و خاطره‌ای ماندگار در ذهن شرکت‌کنندگان به جای گذاشت.