تیم نساجی مازندران در هفته نهم لیگ برتر فوتبال، فردا در اهواز به دنبال کسب امتیاز از تیم فولاد خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، از امروز شنبه ۲۵ مهر با یک دیدار آغاز می‌شود و فردا و پس فردا با برگزاری دیدار‌های دیگر پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه فردا یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در ورزشگاه فولاد آره نا اهواز به مصاف فولاد خوزستان می‌رود.

نساجی که هفته‌های گذشته با تغییر مجتبی حسینی از سرمربیگری این تیم، سعید دقیقی را به خدمت گرفت امیدوار اسیت فردا در مصاف با شاکردان حمید مطهری به امتیاز از این بازی دست یابد.

مصاف بازیکنان نساجی با سرمربی سابق خود در نوع خود جالب توجه است و باید دید آیا نساجی قادر است در گرمای هوا و شرجی حنوب کشور با دست پر به شمال برگردد.

اسامی داوران بازی‌های هفته نهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵

*صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک

داور: محمدرضا تارخ کمک‌ها: وحید سیفی، مهدی سیفی و پوریا افشاریان ناظر: مسعود مرادی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی نهاوندی

یکشنبه ۲۶ مهر

ملوان بندرانزلی- تراکتور تبریز

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، امیر غفوری و کیوان علیمحمدی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای

ذوب‌آهن اصفهان- چادرملو اردکان

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بهمن عبدالهی، علیرضا طاهرخانی و مهدی انصارنژاد ناظر: محمود رفیعی داور VAR: ایمان کهیش کمک: میثم عباسپور

خیبر خرم‌آباد- استقلال خوزستان

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محسن سلطانی، سجاد ایرانپور و رسول اولیایی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: رضا مرادی

شمس‌آذر قزوین- سپاهان

داور: حسین امیدی کمک‌ها: علی احمدی، عباس یعقوبی و مهدی جبرئیلی ناظر: شاهین حاج‌بابایی داور VAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی

فولاد خوزستان- نساجی مازندران

داور: فرهاد امینی کمک‌ها: فرهاد مروجی، سعید زیبا و بهزاد بارانی ناظر: حسین خانبان داور VAR:احمد محمدی کمک: مسعود حقیقی

دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵

استقلال - گل‌گهر سیرجان

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: علی‌اصغر مومنی داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

مس شهربابک - پرسپولیس

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: دانیال باشنده، اسماعیل احمدی و شبیر بهروزی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

فجر سپاسی شیراز - پیکان

داور: احسان اکبری کمک‌ها: محمدصالح عرب‌آبادی، میلاد لطفی و حسین گنج‌خانی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علی احمدی