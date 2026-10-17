در معاملات هفته منتهی به ۲۴ مهر ماه بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۷۵۷ تن انواع محصول به ارزش ۱۳۴.۹ هزار میلیارد تومان دادوستد شد که به لحاظ حجمی رشد ۲۶۱ هزار تنی (۷.۵ درصدی) را در مقایسه با هفته قبل به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هفته گذشته یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۵۴ تن محصول به ارزش ۶۰.۲ هزار میلیارد تومان در تالار محصولات صنعتی و معدنی فروخته شد. در این تالار یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۰۰ تن سنگ آهن، ۱۸۸ هزار و ۷۱۶ تن فولاد، ۱۱۹ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار و ۸۷۵ تن آلومینیوم، ۴ هزار و ۷۵۵ تن مس، یک هزار و ۱۱ تن روی، ۹۰۹ تن تیشو، ۵۰۰ تن چدن، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۸۰ تن مولیبدن و ۳۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها به دست خریداران رسید.

همچنین تالار سیمان نیز شاهد معامله یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۱۶ تن محصول به ارزش ۵.۴ هزار میلیارد تومان بود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در مجموع ۴۱۲ هزار و ۵۳۱ تن محصول شامل ۱۷۶ هزار تن وکیوم باتوم، ۹۰ هزار و ۳۷۷ تن مواد پلیمری، ۷۷ هزار و ۳۰۰ تن لوب کات، ۵۴ هزار و ۷۰۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۹۵۵ تن گوگرد، ۳ هزار و ۸۰۷ تن روغن، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی، ۶۷۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۴۵۰ تن قیر به ارزش ۵۱.۳ هزار میلیارد تومان به دست خریداران رسید.

تالار صادراتی کیش شاهد دادوستد ۳۴۹ هزار و ۶۵۲ تن محصول به ارزش ۱۲.۹ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۲۰۲ هزار و ۱۳۷ تن سیمان، ۷۰ هزار و ۳۴۵ تن قیر، ۶۵ هزار تن کلینکر، ۴ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار تن فولاد، ۲ هزار و ۳۵۱ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۳۱۹ تن عایق رطوبتی و یک هزار تن مس از محصولات معامله شده در این تالار بود.

در تالار فرعی هم ۲۲ هزار و ۵۰۴ تن محصول به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان فروخته شد.