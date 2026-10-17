به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی گفت: در دو سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان معوقات پرستاران استان کاهش یافته و پرداخت‌ها نیز به‌صورت ماهانه انجام شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات همچنان باقی مانده است، گفت: پیگیری برای تسویه معوقات با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌ها ادامه دارد و امیدواریم در کنار سایر اقدامات دولت در حوزه سلامت، مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات پرستاران نیز برطرف شود.