به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وحدت خیری رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در تکاب با اجرای طرح‌های جدید اقامتی دنبال می‌شود.

خیری گفت: ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۵ به احداث واحد‌های بوم گردی اختصاص یافته است.

وی گفت طرح‌های بوم گردی در روستا‌های چراغتپه علیا، روستای قینرجه، تخت سلیمان و روستای اغولبیک این شهرستان در حال احداث است.

خیری گفت: ۳ کلبه سوئیسی در چراغتپه علیا، ۹واحد اقامتی در قینرجه، اقامتگاه‌های سنتی در تخت سلیمان و ۹ واحد بوم گردی در اغولبیک در حال احداث هستند.

پرویز برگی مدیر احداث کلبه‌های سوئیسی در روستای چراغتپه علیا گفت: این کلبه‌ها از بلند‌ترین کلبه‌های سوئیسی در ایران هستند و به لحاظ برف گیر بودن و زمستان سخت منطقه می‌تواند پذیرای گردشگران در فصل زمستان نیز باشد.

مدیر بوم گردی آتر نیز گفت: این واحد بوم گردی با ۱۶ اتاق پذیرای گردشگران است و ۶ اتاق دیگر نیز در جهت توسعه گردشگری در این مجموعه احداث می‌شود.

حیدرعلی حقمرادی سرمایه گذار گردشگری نیز گفت: با ۷ میلیارد تومان آورده شخصی و ۵ میلیارد تومان تسهیلات مجموعه ۹ واحدی بوم گردی را در روستای اغولبیک احداث کرده‌ام و با تکمیل آن زمینه اشتغال پایدار ۱۰ نفر را فراهم خواهم کرد.

شهرستان تکاب با ۱۸۰ اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در استان آذربایجان غربی است.