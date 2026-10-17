به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار آیین‌های ویژه‌ای در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

صید بیش از هزار تن ماهی کیلکا در گیلان تاکنون

مدیرکل شیلات گیلان گفت: از ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز فصل صید تاکنون ۲۰۰ صیاد گیلانی با استفاده از ۳۰ فروند شناور، هزار و ۱۰۰ تن ماهی کیلکا به ارزش اقتصادی حدود ۳۸ میلیارد تومان از دریای خزر صید کردند.

ساخت دیوار حفاظتی در رودخانه زرجوب رشت

مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان از ساخت دیوار حفاظتی گابیون در رودخانه زرجوب رشت برای جلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه، با ۴۸ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت:عملیات ساخت دیوار حفاظتی گابیونی به طول ۱۵۳ متر در رودخانه زرجوب شهر رشت، در حال اجراست و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت ساخت داشته است.

اهدای کلاه ایمنی به ۳۰۰ راکب موتورسیکلت در صومعه سرا

معاون فرماندار صومعه‌سرا درنشست شورای ترافیک این شهرستان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد تصادفات منجر به فوت در جاده‌های این شهرستان موتورسواران هستند گفت: برای ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی و فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی در یک ماه گذشته ۳۰۰ کلاه ایمنی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان به راکبان موتورسیکلت این شهرستان اهدا شد.