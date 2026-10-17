

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی، از برگزاری هزار و ۱۱۸ اردوی جهادی با حضور بیش از ۱۵ هزار جهادگر در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۹۴۲ هزار خدمت در عرصه‌های مختلف به مردم استان ارائه شده است.

هنری افزود: در این مدت، هزار و ۱۱۸ اردوی جهادی با مشارکت ۱۵ هزار و ۲۷ جهادگر برگزار شد که از این تعداد، ۶ هزار و ۷۷۴ برادر و ۸ هزار و ۲۵۳ خواهر بودند.

وی با اشاره به استمرار فعالیت‌های جهادی در عرصه‌های مختلف افزود: جهادگران خراسان جنوبی از ابتدای جنگ، در قالب مواکب جهادی، مسئولیت خدمت رسانی به مردم در میدان‌ها را بر عهده داشته‌اند و متناسب با شرایط جنگی، در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس نیز فعالیت کرده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تعمیر و مرمت واحد‌های آسیب دیده از جنگ رمضان در استان‌های تهران و البرز، خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت در مسیر‌های مواصلاتی و مشهد مقدس و همچنین خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین در عتبات عالیات، بخشی از اقدامات جهادگران بوده است.

هنری افزود: این فعالیت‌ها در کنار خدمت رسانی مستمر به مردم خراسان جنوبی و تلاش در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی برای رفع نیاز‌های مردم و محرومیت‌زدایی ادامه داشته است.

وی گفت: خدمات جهادگران در ۷۳۳ نقطه شهری و حاشیه شهر و ۳۸۵ نقطه روستایی ارائه شد و در مجموع، ۹۴۲ هزار و ۶۸۶ خدمت توسط گروه‌های جهادی به مردم ارائه شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ارزش ریالی خدمات ارائه شده توسط جهادگران در تابستان امسال را ۲۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت گروه‌های جهادی و نقش مشارکت مردمی در ارائه خدمات و کمک به رفع نیاز‌های جامعه است.