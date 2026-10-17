تابستان جهادی خراسان جنوبی با ثبت بیش از ۹۴۲ هزار خدمت به مردم
بیش از ۹۴۲ هزار خدمت با حضور بیش از ۱۵ هزار جهادگر در تابستان ۱۴۰۵ به مردم ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی، از برگزاری هزار و ۱۱۸ اردوی جهادی با حضور بیش از ۱۵ هزار جهادگر در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۹۴۲ هزار خدمت در عرصههای مختلف به مردم استان ارائه شده است.
هنری افزود: در این مدت، هزار و ۱۱۸ اردوی جهادی با مشارکت ۱۵ هزار و ۲۷ جهادگر برگزار شد که از این تعداد، ۶ هزار و ۷۷۴ برادر و ۸ هزار و ۲۵۳ خواهر بودند.
وی با اشاره به استمرار فعالیتهای جهادی در عرصههای مختلف افزود: جهادگران خراسان جنوبی از ابتدای جنگ، در قالب مواکب جهادی، مسئولیت خدمت رسانی به مردم در میدانها را بر عهده داشتهاند و متناسب با شرایط جنگی، در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس نیز فعالیت کردهاند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تعمیر و مرمت واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان در استانهای تهران و البرز، خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت در مسیرهای مواصلاتی و مشهد مقدس و همچنین خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین در عتبات عالیات، بخشی از اقدامات جهادگران بوده است.
هنری افزود: این فعالیتها در کنار خدمت رسانی مستمر به مردم خراسان جنوبی و تلاش در عرصههای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی برای رفع نیازهای مردم و محرومیتزدایی ادامه داشته است.
وی گفت: خدمات جهادگران در ۷۳۳ نقطه شهری و حاشیه شهر و ۳۸۵ نقطه روستایی ارائه شد و در مجموع، ۹۴۲ هزار و ۶۸۶ خدمت توسط گروههای جهادی به مردم ارائه شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ارزش ریالی خدمات ارائه شده توسط جهادگران در تابستان امسال را ۲۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این آمار نشاندهنده ظرفیت گروههای جهادی و نقش مشارکت مردمی در ارائه خدمات و کمک به رفع نیازهای جامعه است.