به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فائزه مستجابی داور بدمینتون ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ که از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در شهر قاهره مصر برگزار شد، به‌عنوان داور حضور داشت.

مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در شهر قاهره مصر برگزار شد و ایران یک نماینده داشت که امیرعلی احمدلو، با یک برد برابر غنا و یک باخت مقابل سریلانکا به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.