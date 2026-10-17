مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از جان‌باختن ۴۷۲ نفر و مصدومیت بیش از ۱۱ هزار نفر در تصادفات رانندگی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: شمار فوتی‌ها یک درصد کاهش و تعداد مصدومان ۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد ستاره اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۴۷۲ نفر بر اثر حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند و ۱۱ هزار و ۴۰۵ نفر نیز برای معاینه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند آماری که از کاهش یک‌درصدی فوتی‌ها و افزایش ۸ درصدی مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال ۳۸۳ نفر مرد و ۸۹ نفر زن بودند.

ستاره افزود:شمار فوتی‌های مرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش و شمار فوتی‌های زن ۱۳ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اشاره به آمار تصادفات شهریور ماه گفت: در این ماه ۸۵ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.



ستاره با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۱۱ هزار و ۴۰۵ مصدوم حوادث رانندگی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند ادامه داد: از این تعداد ۸ هزار و ۲۷۶ نفر مرد و ۳ هزار و ۱۲۹ نفر زن بودند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۰ هزار و ۵۷۹ نفر گزارش شده بود ۸ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی همچنین از مصدومیت ۲ هزار و ۱۸۸ نفر در حوادث رانندگی شهریور ماه خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با ۲ هزار و ۲۶ مصدوم در شهریور سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش داشته است.