تالار‌های بورس کالای ایران، ­امروز ۲۵ مهر ماه و در نخستین روز هفته، میزبان عرضه ۳۹۶ هزار و ۳۰۴ تن محصول متنوع صنعتی، معدنی و پتروشیمی هستند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۳۰۹ هزار و ۹۰۹ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود؛ این محصولات شامل ۱۸۶ هزار و ۵۲ تن سیمان، ۵۹ هزار تن کلینکر، ۳۲ هزار و ۵۵۷ تن قیر، ۲۴ هزار و ۷۰۰ تن فولاد، ۷ هزار تن گوگرد و ۶۰۰ تن روغن می‌شوند.

۶۶ هزار و ۹۲۴ تن فولاد نیز در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۸۱۴ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۲ هزار و ۵۵۰ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۲۵ تن قیر و یک هزار و ۲۳۹ تن مواد پلیمری می‌شود.

در تالار فرعی هم ۳ هزار و ۶۵۷ تن ضایعات، مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو می‌رود.