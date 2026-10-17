\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b\u0645\u0631\u06a9\u0632\u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u060c\u00a0\u0627\u064a\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0686\u063a\u0646\u062f\u0631\u0642\u0646\u062f \u0628\u0647\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0641\u06cc\u0644\u0645\u00a0