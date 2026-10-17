به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ همزمان با برگزاری اجتماع شب‌های اقتدار، یادواره شهدای وحدت، شهیدان نورعلی شوشتری و علی عربی، شهیدمدافع امنیت و وطن فرج الله شوشتری و ۵۴ شهید پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران مسجد المهدی سمنان برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری مدرس حوزه و دانشگاه در این مراسم رمز ایستادگی ملت ایران در برابر هجوم دشمنان را عمل به آرمان شهدا عنوان کرد و بر پیروی از وصایای شهدا که همان پیروی از ولایت فقیه است، تاکید کرد.