شامگاه گذشته، هم‌زمان با برگزاری مراسم نماز استغاثه در میدان وحدت گرگان، یکی از حاضران صحنه‌ای متفاوت و تأمل‌برانگیز را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، هم‌زمان با برگزاری مراسم نماز استغاثه در میدان وحدت گرگان یکی از نمازگزاران پرچم جمهوری اسلامی ایران را روی زمین گسترد، مهر نماز خود را بر آن گذاشت و در میان جمعیت حاضر، به نیایش و راز و نیاز پرداخت.

این تصویر، فراتر از یک قاب ساده، جلوه‌ای از پیوند باور‌های دینی و دلبستگی به میهن را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که پرچم ایران در کنار سجاده نماز، به نمادی از ایمان، هویت ملی و ارادت تبدیل شد.

در میان حاضران این مراسم، این حرکت نمادین، روایتی تصویری از پیوند معنویت و عشق به سرزمین ایران بود؛ روایتی که در یک قاب کوتاه، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.