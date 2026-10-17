آیین تجلیل از خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار شهرستان بافق با تأکید بر ضرورت جبران کمبود بیش از ۵۰ کلاس درس، نوسازی مدارس فرسوده و افزایش مشارکت خیران، صنایع و معادن در توسعه فضا‌های آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین تجلیل از خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار شهرستان بافق با حضور جمعی از مسئولان و خیران در مجتمع آموزشی و تربیتی شایقی این شهرستان برگزار شد؛ آیینی که در آن، مسئولان بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی و مشارکت گسترده‌تر مردم، صنایع و معادن برای رفع کمبود‌های حوزه آموزش‌وپرورش تأکید کردند.

کرمی رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان بافق، در این مراسم با اشاره به تحصیل بیش از ۱۴ هزار دانش‌آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: بر اساس سرانه دانش‌آموزی و استاندارد‌های آموزشی، این شهرستان با کمبود بیش از ۵۰ کلاس درس مواجه است که معادل نیاز به احداث حدود هشت مدرسه شش‌کلاسه است.

وی با اشاره به مشارکت خیران در توسعه فضا‌های آموزشی افزود: تاکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ طرح مدرسه‌سازی با مشارکت خیران در شهرستان بافق اجرا شده یا در دست اجرا است و بخشی از طرح‌های توسعه کلاس‌های درس نیز با حمایت آنان در حال تکمیل است.

رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان بافق با بیان اینکه ساخت یک مدرسه شش‌کلاسه با زیربنای حدود هزار و ۷۰ مترمربع به اعتباری بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نیاز دارد، بر ضرورت تداوم حمایت خیران برای تأمین فضا‌های آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان تأکید کرد.

خواجه‌رضایی مدیر مجمع خیران مدرسه‌ساز استان یزد، نیز در این آیین با اشاره به جایگاه استان یزد در امر مدرسه‌سازی گفت: یزد به همت خیران، تقریباً در جایگاه نخست کشور در این حوزه قرار دارد و حدود ۴۵ درصد مدارس استان یزد به دست خیران احداث شده است.

وی با اشاره به وجود مدارس فرسوده، تراکم بالای دانش‌آموزان در برخی مدارس و کمبود فضای آموزشی در مناطق مختلف استان یزد، افزود: امیدواریم با آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی، طی چند سال آینده روند بازسازی مدارس شتاب بگیرد و مدارس فرسوده استان یزد برچیده شوند.

مدیر مجمع خیران مدرسه‌ساز استان یزد، وضعیت مشارکت خیران در مدرسه‌سازی شهرستان بافق را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار عمل صنایع و معادن به تعهدات خود و افزایش حمایت‌های مالی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی شد.

فلاح فرماندار بافق، نیز با تأکید بر اهمیت مدرسه‌سازی به‌عنوان یکی از مصادیق ارزشمند امور خیر گفت: کمبود معلم و نیروی انسانی کارآمد و کمبود فضای آموزشی مناسب، دو چالش اساسی آموزش‌وپرورش شهرستان بافق است که رفع آنها به مشارکت مردم، خیران، شرکت‌ها، معادن و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی و شرایط اقتصادی کشور، اولویت‌بندی نیاز‌های آموزشی و تسهیل مشارکت خیران را ضروری دانست و از اجرای طرح «کلاس به کلاس» در شهرستان بافق خبر داد.

فرماندار بافق افزود: در قالب این طرح، افرادی که توانایی تأمین هزینه ساخت یک مدرسه کامل را ندارند، می‌توانند هزینه احداث یک کلاس درس را تقبل کنند. آموزش‌وپرورش نیز آمادگی دارد کلاس‌های ساخته‌شده را به نام خیران یا نام پیشنهادی آنان نام‌گذاری کند.

فلاح همچنین از آماده‌سازی دو کلاس درس و یک سالن نمازخانه در مدرسه مهدیه بافق با کمک خیران خبر داد و گفت: این فضا‌ها قرار است هفته آینده با حضور مسئولان افتتاح شود.

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق، نیز در این مراسم با اشاره به گسترش فعالیت‌های صنعتی و معدنی در شهرستان گفت: توسعه صنایع و معادن بر برخی فرهنگ‌های اجتماعی، از جمله علم‌آموزی، کارآفرینی، اشتغال‌زایی و مشارکت مردمی تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه افزایش تمایل برخی خانواده‌ها و جوانان به اشتغال در معادن و صنایع، در مواردی دغدغه ادامه تحصیل و کسب مدارج علمی را کمرنگ کرده است، افزود: اتکای بیش از حد به صنایع و معادن بزرگ، ضرورت تقویت فرهنگ خیرخواهی و مشارکت مستقیم مردم را بیش از پیش نمایان می‌کند.

امام جمعه بافق با اشاره به افزایش نیاز به مدرسه و کلاس درس در پی توسعه صنایع و ورود نیروی کار مهاجر به همراه خانواده‌هایشان تأکید کرد: صنایع و معادن باید متناسب با گسترش فعالیت‌های خود، در تأمین زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و مسکن نیز مشارکت کنند و برای تأمین نیاز‌های خانواده‌های کارکنان خود برنامه داشته باشند.

حسینی همچنین پیشنهاد اجرای پویش «هر مسجد، یک کلاس درس» را مطرح کرد و گفت: با توجه به وجود حدود ۵۵ مسجد فعال در شهر بافق، می‌توان با همکاری ائمه جماعت، متولیان مساجد و آموزش‌وپرورش، زمینه مشارکت نمازگزاران در تأمین هزینه ساخت کلاس‌های درس را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای مشارکت در توسعه فضا‌های آموزشی، نیازی نیست هر مسجد هزینه ساخت یک مدرسه کامل را برعهده بگیرد؛ بلکه کمک‌های مالی محدود مردم نیز می‌تواند زمینه احداث کلاس‌های جدید و جبران بخشی از کمبود فضا‌های آموزشی را فراهم کند.

در این آیین، مسئولان بر ضرورت هم‌افزایی مردم، خیران، صنایع و معادن برای رفع کمبود فضا‌های آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و فراهم‌کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان شهرستان بافق تأکید کردند.