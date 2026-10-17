رئیس اورژانس استان تهران از انتقال بیش از ۷ هزار بیمار به مراکز درمانی خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت مجموع ۲۸ هزار و ۵۸۵ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران در خصوص ماموریت های هفته گذشته اورژانس گفت: در هفته گذشته (از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵) مجموع ۲۸ هزار و ۵۸۵ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۷ هزار و ۱۰۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲ هزار و ۹۹۲ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی ادامه داد: در این مدت ۶۰ هزار و ۳۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

رئیس اورژانس استان تهران بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵ هزار و ۱۳۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۹ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۳ هزار و ۴۵۴ مورد (۸۲.۱ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است. اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.