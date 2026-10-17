روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته، با انجام ۱۵۱ پرواز ورودی و خروجی، ۱۵ هزار و ۶۵۲ مسافر را جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار در این مدت، ۷۵ پرواز ورودی و ۷۶ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

۸ هزار و ۱۵۰ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۷ هزار و ۵۰۲ مسافر نیز از کیش خارج شدند و در مجموع ۱۵ هزار و ۶۵۲ مسافر از مسیر هوایی جابه‌جا شدند.

شرکت هواپیمایی مهر با انجام ۱۸ پرواز ورودی و ۱۸ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.