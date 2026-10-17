به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روستای کلامو در ۲۳ کیلومتری شمال شهر شاهرود و بخش بسطام قرار دارد.

برپایی بازارچه با ۲۰ غرفه برای عرضه محصولات محلی، موسیقی‌های محلی و اجرای ورزش‌های باستانی از جمله برنامه‌های متنوع این جشنواره یک روزه بود.

شهرستان شاهرود با ۱۱۴ هکتار باغ سنجد بارور قطب تولید این محصول در استان سمنان است. عمده ارقام سنجد تولیدی در این شهرستان عنابی، خرمایی، کلاغی و محلی‌ است.

درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم‌آبی مقاومت زیادی دارد.

سنجد یک ماده غذایی مفید برای دستگاه گوارش است. پودر سنجد معده را تقویت و مکانیسم صفرا را مهار می‌کند و از این طریق موجب جلوگیری از تهوع و استفراغ می‌شود.

برداشت سنجد در شاهرود تا اواخر آذرماه ادامه دارد