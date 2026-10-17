مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده‌مند با مشارکت ۴۰ نفر از کارشناسان، محیط‌بانان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و با استفاده از دو فروند پهپاد خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالرحمان مرادزاده بیان کرد: عملیات سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده‌مند ۲۱ و ۲۲ مهر با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، معاون محیط طبیعی، کارشناسان و محیط‌بانان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، ۳۵ نفر از شرکت‌کنندگان، در قالب گروه‌های تخصصی و اجرایی به پایش و بررسی وضعیت پستانداران منطقه پرداختند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت سرشماری‌های دوره‌ای حیات‌وحش اظهار کرد: سرشماری پستانداران یکی از ابزار‌های مهم برای پایش وضعیت تنوع زیستی و ارزیابی شرایط زیستگاه‌های طبیعی است. اطلاعات حاصل از این برنامه‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی حفاظتی و اتخاذ تصمیم‌های علمی در مدیریت مناطق تحت حفاظت باشد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای این عملیات، افزود: در جریان سرشماری منطقه حفاظت‌شده‌مند، علاوه بر روش‌های متداول میدانی، از فناوری‌های هوشمند و دو فروند پهپاد نیز برای بررسی و صحت‌سنجی آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده استفاده شد. این تجهیزات در بررسی مناطق دشوارگذر، پایش شرایط زیستگاه و افزایش دقت ارزیابی‌های میدانی نقش مؤثری دارند.

مرادزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت گروه‌های تخصصی و مردمی در برنامه‌های حفاظتی تصریح کرد: حضور کارشناسان، محیط‌بانان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در این برنامه، زمینه تعامل و همکاری بیشتر در مسیر حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی را فراهم می‌کند. همچنین مشارکت کارشناسان زن در فعالیت‌های تخصصی محیط زیست، بیانگر ظرفیت ارزشمند نیرو‌های متخصص در پیشبرد برنامه‌های پایش و حفاظت از طبیعت است.

وی در ادامه یادآور شد: دقت در ثبت مشاهدات، استفاده از روش‌های علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، از عوامل مهم در دستیابی به اطلاعات قابل اتکا درباره وضعیت جمعیت پستانداران است. نتایج این سرشماری پس از جمع‌بندی و تحلیل کارشناسی، می‌تواند در ارزیابی وضعیت گونه‌های جانوری و تدوین برنامه‌های حفاظتی متناسب با شرایط منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی نیازمند پایش مستمر، برنامه‌ریزی علمی و همکاری همه بخش‌های مرتبط است. تداوم چنین برنامه‌هایی و تقویت مشارکت کارشناسان، محیط‌بانان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از حیات‌وحش و حفظ ارزش‌های اکولوژیک منطقه حفاظت‌شده‌مند داشته باشد.