سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه عتبه مقدس حسینی شامل سه دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات امدادی و بیمارستانی، در پی رایزنی‌ها و مساعدت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا، عازم ایران شد.

کمک‌های بشردوستانه عتبه حسینی به ایران بدون وقفه ادامه دارد

کمک‌های بشردوستانه عتبه حسینی به ایران بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا، سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه عتبه حسینی در ادامه کمک‌های بشردوستانه به ملت ایران ارسال شده است.

عتبه مقدس حسینی پیش از این نیز در قالب دومین کاروان کمک‌های بشردوستانه خود، ۲۳ دستگاه آمبولانس به ایران اهدا کرده بود.

به گفته مقامات ذی‌ربط، این آمبولانس‌ها نقش چشمگیری در ارتقای توان لجستیکی، نوسازی ناوگان امدادی و تسریع روند امدادرسانی و درمان مجروحان و آسیب‌دیدگان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به ایران داشته‌اند.

این کمک‌ها نمادی از همبستگی و همدردی ملت عراق، مرجعیت عالی و مسئولان عتبات مقدس با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام سرکنسولگری ایران در کربلا، پیگیری‌ها برای تداوم این کمک‌ها و رفع چالش‌ها و کمبود‌های موجود در حوزه امداد و درمان، با جدیت و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.