۲۵ نفر از دوچرخه سواران ترکیه‌ای برای ادای احترام به شهدای ورزشکار لامرد به این شهر سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۲۵ نفر از دوچرخه سواران ترکیه‌ای با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار جنگ تحمیلی سوم پس از عبور از شهر‌های مختلف، مسیر خود را تا شهرستان لامرد در جنوب استان فارس رکاب زدند.

این دوچرخه سواران با حضور در موکب آقای شهید ایران، از محل اصابت موشک‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به سالن ورزشی شهید نعیمی این شهر بازدید کردند.

این دوچرخه سواران قرار است بعد از شهر لامرد به شهر میناب استان هرمزگان سفر کنند.