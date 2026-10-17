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قاتل حجتالاسلام یاسر طاهری، عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری (ع) راهبند ساری دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری متهم به قتل امام جماعت یکی از مساجد ساری در شهرستان کرج خبر داد و افزود: تحقیقات قضایی درخصوص قتل شیخ یاسر طاهری با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان مازندران ادامه دارد.
عباس پوریانی افزود: پرونده این حادثه در یکی از شعب دادسرای مرکز استان تشکیل شده و تحقیقات قضایی برای بررسی ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در پی وقوع قتل شیخ یاسر طاهری، اقدامات انتظامی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تحقیقات و اقدامات انجامشده، متهم این پرونده در شهرستان کرج شناسایی و دستگیر شد.
پوریانی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص تصریح کرد: پرونده این حادثه در یکی از شعب دادسرای مرکز استان مازندران تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی موضوع و روشنشدن ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد.
حجتالاسلام یاسر طاهری، امام جماعت مسجد امام حسن عسکری (ع) ساری و از اعضای جامعه روحانیت مرکز مازندران روز پنجشنبه در منزل شخصی خود به قتل رسید.