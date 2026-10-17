

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری متهم به قتل امام جماعت یکی از مساجد ساری در شهرستان کرج خبر داد و افزود: تحقیقات قضایی درخصوص قتل شیخ یاسر طاهری با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان مازندران ادامه دارد.

عباس پوریانی افزود: پرونده این حادثه در یکی از شعب دادسرای مرکز استان تشکیل شده و تحقیقات قضایی برای بررسی ابعاد مختلف آن ادامه دارد.



رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در پی وقوع قتل شیخ یاسر طاهری، اقدامات انتظامی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تحقیقات و اقدامات انجام‌شده، متهم این پرونده در شهرستان کرج شناسایی و دستگیر شد.



پوریانی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص تصریح کرد: پرونده این حادثه در یکی از شعب دادسرای مرکز استان مازندران تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی موضوع و روشن‌شدن ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام‌ یاسر طاهری، امام جماعت مسجد امام حسن عسکری (ع) ساری و از اعضای جامعه روحانیت مرکز مازندران روز پنجشنبه در منزل شخصی خود به قتل رسید.