با برگزاری اردوی جهادی چشم و دندان‌پزشکی در بیارجمند شاهرود ، خدمات رایگان درمانی به بیش از هزار و ۵۰۰ نفر ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اردوی جهادی به همت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در کلینیک تخصصی سیدعبدالله و سیده بی‌بی موسوی برگزار شد.

در این اردوی جهادی ۵۰ روزه که با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای سلامت دهان و بینایی ساکنان مناطق کم‌برخوردار طراحی شده بود، مراجعه کنندگان خدمات رایگان معاینات کامل چشم‌پزشکی، تجویز و تحویل عینک، خدمات جامع دندان‌پزشکی و انجام عمل سرپایی در اتاق عمل سیار چشمی را دریافت کردند.