رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی شمال‌شرق کشور روز جمعه ۲۴ مهرماه به میزبانی شهرستان جاجرم با حضور ۷ تیم و بیش از ۸۰ وزنه‌بردار مدعی برگزار شد و در پایان، تیم خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این دوره از مسابقات که با استقبال علاقه‌مندان به ورزش در شهرستان جاجرم همراه بود، در فضایی سنگین و نفس‌گیر پیگیری شد و نمایندگان استان‌های مختلف قدرت‌نمایی چشمگیری از خود نشان دادند.

در پایان این پیکار‌ها ، تیم خراسان رضوی با کسب بهترین امتیازات عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم‌های خراسان شمالی و گلستان در امتیازی برابر به کار خود پایان دادند که به رسم میزبانی، جایگاه دوم به گلستان رسید و تیم خراسان شمالی عنوان سوم را کسب کرد.

کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم سیستان و بلوچستان اهدا شد.