کارشناسان آزمایشگاه اسید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با تحقیق و در نظر گرفتن استاندارد‌های جهانی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه قفس گردان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مدیرفنی- مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: کارشناسان آزمایشگاه اسید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با بررسی، تحقیق و در نظر گرفتن استاندارد‌های ASTM-G۱۸۴، ASTM-G۱۷۰ و ASTM-G۲۰۲، موفق به طراحی و ساخت دستگاه قفس گردان (Rotating Cage) شدند.

محبوبه رحمانی اظهار کرد: این دستگاه با هدف بررسی عملکرد بازدارنده‌های خوردگی در شرایط متلاطم طراحی شده است.

وی ادامه داد: از مزیت‌های این دستگاه در مقایسه با روش‌های سنتی، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر خوردگی حفره‌ای (Pitting) و خوردگی عمومی در خطوط لوله جریانی و چاه‌های ژوراسیک است.

رحمانی افزود: این دستگاه با ایجاد الگو‌های جریانی خاص، شرایط عملیاتی داخل خطوط لوله را در محیطی کنترل‌شده و آزمایشگاهی شبیه‌سازی می‌کند.

به گفته او، از جمله قابلیت‌های مهم این دستگاه، علاوه بر رعایت الزامات استاندارد‌های مربوطه، می‌توان به امکان جایگذاری و ارزیابی هم‌زمان ۸ کوپن، انجام آزمایش در بازه دمایی صفر تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد و تنظیم فرکانس در محدوده صفر تا یک‌هزار و ۵۰۰ دور در دقیقه اشاره کرد.