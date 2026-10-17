نسخه کلون‌شده و جعلی پیام‌رسان واتس‌اپ توانست با دور زدن سازوکار‌های امنیتی گوگل پلی، به مدت یک ماه در دسترس کاربران باقی بماند و بیش از ۵۰۰ هزار بار دانلود شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و طبق اطلاعات گوگل پلی، یک برنامه کاربردی تقلبی که از تمام جهات (از جمله تصاویر و متون توضیحات) به نسخه رسمی واتس‌اپ شباهت داشت، توسط توسعه‌دهنده‌ای به نام «Agment Assets sallu» در فروشگاه گوگل پلی منتشر شده بود. این برنامه موبایلی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که در نتایج جست‌وجوی برخی کاربران، در بخش تبلیغات به جای نسخه اصلی نمایش داده می‌شد.

نکته تأمل‌برانگیز در این حادثه، سوءاستفاده توسعه‌دهنده جعلی از برنامه «دسترسی زودهنگام» (Early Access) گوگل پلی است. در این حالت، امکان ثبت نظرات عمومی برای کاربران غیرفعال می‌شود و همین موضوع باعث شد تا کاربران نتوانند از طریق خواندن نظرات دیگران، جعلی بودن برنامه کاربردی را تشخیص دهند.

این نسخه تقلبی توانست حدود یک ماه از فیلترهای امنیتی گوگل عبور کرده و بالغ بر ۵۰۰ هزار بار دانلود شود. اگرچه این برنامه در نهایت شناسایی و از فروشگاه گوگل حذف شده است، اما حجم بالای دانلودها زنگ خطری را برای کاربران اندرویدی به صدا درآورده است.

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش تعداد برنامه های کلون‌شده و جعلی در فروشگاه‌های رسمی، نشان‌دهنده یک چالش جدی در سیستم‌های احراز هویت و نظارت گوگل است و کاربران باید در نصب برنامه‌ها، حتی در محیط‌های رسمی، با احتیاط بیشتری عمل کنند.