به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتری در عمق هشت کیلومتری سطح زمین در ساعت ۱۰:۵۵ صبح امروز حوالی شمال غرب جندق در مرز مشترک استان‌های اصفهان و سمنان را لرزاند.

منصور شیشه‌فروش افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ۳ تیم ارزیاب به منظور بررسی ابعاد زلزله و وضعیت اهالی به مناطق روستایی منطقه اعزام شدند و گزارشی از خسارت اعلام نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به بررسی‌های اولیه صورت‌گرفته تا این لحظه، خوشبختانه هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارات جانی یا مالی اعلام نشده است و تیم‌های امدادی و مدیریت بحران منطقه در حالت آماده‌باش قرار دارند.