تجدید بیعت مردم ولایتمدار اردبیل با آرمانهای انقلاب اسلامی
مردم ولایتمدار و غیور اردبیل، بار دیگر با حضور در میدان بیعت، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند و با تاکید بر الگوگیری از حضرت زینب (س) پرستاران را جان فدایان عرصه سلامت دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مردم ولایتمدار و غیور اردبیل، بار دیگر با حضور در میدان بیعت، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند و با تاکید بر الگوگیری از حضرت زینب (س) پرستاران را جان فدایان عرصه سلامت دانستند.
این تجمعهای شبانه جایی است که همدلی میتواند دشواریها را به فرصتی برای اتحاد و ایستادگی و انسجام بیشتر تبدیل کند.