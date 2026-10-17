تجدید بیعت مردم ولایتمدار اردبیل با آرمان‌های انقلاب اسلامی

مردم ولایتمدار و غیور اردبیل، بار دیگر با حضور در میدان بیعت، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند و با تاکید بر الگوگیری از حضرت زینب (س) پرستاران را جان فدایان عرصه سلامت دانستند.