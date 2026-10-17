به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی رشیدی پور؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در هفته پایانی مهر ماه یک مرحله کارانه و فوق العاده شغل پرستاران پرداخت شده و به صورت کلی عقب ماندگی ویژه ای در پرداخت های پرستاران وجود ندارد .

رشیدی پوربا اشاره به مصوبه وزارت بهداشت ودرمان برای جذب نیروی پرستار گفت : دولت در دو سال گذشته در دو مرحله تعرفه پرستاری را به صورت فوق العاده افزایش داد و قرار است سال اینده نیز این اتفاق تکرار شود تا مشکلات معیشتی و پرداختی پرستاران در حوزه درمانی و مراقبتی کاهش یابد.





