مجوز طرح سرمایه گذاری خارجی در چهارمحال و بختیاری از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: مجوز طرح سرمایه گذاری خارجی در استان به ارزش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صادر شد.

تهمتن عبداللهی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در استان در زمینه ایجاد اشتغال گفت:طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در این بازه زمانی مربوط به بخش صنعت است.

وی افزود:مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی با تمام توان از متقاضیان سرمایه گذاری در استان استقبال و از آنان حمایت می‌کند.