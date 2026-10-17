رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با وجود چالش‌های دوران جنگ، زمان انجام فرایندهای مرتبط با ترخیص کالا که در حوزه مسئولیت استاندارد قرار دارد، از ۷ روز و نیم به یک سه و نیم در بنادر کشور کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزانه انصاری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های نمونه تولیدی استاندارد استان در اهواز با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد، «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک»، اظهار کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از صنایع متنوع و بنادر مهم، به‌ویژه بندر امام خمینی ظرفیت بالایی در حوزه استانداردسازی و تجارت دارد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ هزار گواهی در فرایند ترخیص کالا در بنادر استان صادر می‌شود و نمونه‌برداری، آزمون و بازرسی کالا‌ها از جمله وظایف مهم مجموعه استاندارد برای اطمینان از کیفیت و سلامت کالاهاست، خاطر نشان کرد: با وجود چالش‌های دوران جنگ، زمان انجام فرایند‌های مرتبط با ترخیص کالا که در حوزه مسئولیت استاندارد قرار دارد، از ۷ روز و نیم به سه و نیم روز در بنادر کشور کاهش یافت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه استاندارد کشور در میان بیش از ۱۷۰ کشورجهان رتبه نوزدهم دنیا را دارد، اظهار کرد: براساس برنامه نظام استاندارد از نسل دوم به نسل سوم افزایش خواهد یافت و در این رویکرد، کالا‌ها بر اساس میزان خطر رتبه‌بندی می‌شوند تا ضمن کاهش هزینه‌های بازرسی، سرعت ترخیص کالا افزایش یابد.

انصاری با تأکید بر ضرورت تداوم تولید و تأمین غذای ایمن برای مردم تصریح کرد: تجربه دوران جنگ نشان داد که با اصلاح فرایند‌ها می‌توان زمان ترخیص کالا را کاهش داد و تاب‌آوری زنجیره تأمین را افزایش داد.

وی در پایان بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان در توسعه استانداردسازی تاکید و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه تولیدکنندگان، نقش مهمی در بهبود کیفیت و ارتقای نظام استاندارد کشور دارد.