احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، با حضور در منزل زنده‌یاد محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های باسابقه تهیه‌کنندگی رادیو، با خانواده آن مرحوم دیدار و ضمن ابراز همدردی، درگذشت این هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان در این دیدار، ضمن ابراز تأسف از فقدان زنده‌یاد محمود کربلایی احمد، یاد و خاطره سال‌ها تلاش و فعالیت حرفه‌ای این هنرمند را در عرصه تهیه‌کنندگی و تولید برنامه‌های رادیویی گرامی داشت و با خانواده ایشان ابراز همدردی کرد.

زنده‌یاد محمود کربلایی احمد از پیشکسوتان تأثیرگذار رادیو و از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو تهران پس از تأسیس این شبکه بود که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در حوزه‌های مختلف برنامه‌سازی، تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی، موسیقی، پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نقش‌آفرینی کرده است.

دانش گسترده، شناخت عمیق از موسیقی کلاسیک و بین‌الملل و انتقال تجربیات حرفه‌ای به نسل‌های بعدی، از جمله ویژگی‌هایی بود که جایگاه ویژه‌ای برای او در خانواده بزرگ رادیو رقم زد، جایگاهی که فقدانش را به ضایعه‌ای برای جامعه هنری و رسانه‌ای کشور تبدیل کرد.

معاون صدا در این دیدار، ضمن تسلیت مجدد به خانواده آن مرحوم، برای ایشان از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی و برای زنده‌یاد محمود کربلایی احمد رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.