اعضای سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی در نشستی مشترک، راه‌های همگرایی کشور‌های عضو برای مقابله با یکجانبه‌گرایی، جلوگیری از مداخله آمریکا و غرب در امور منطقه و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ وزیر امور خارجه روسیه در آغاز این نشست با بیان اینکه آمریکا و ناتو قصد دارند اراده خود را به آسیا تحمیل کند و این امر نیازمند پاسخی سازنده است، گفت: غلبه بر پیامد‌های اقدامات آمریکا و ناتو در منطقه هنوز به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

سرگئی لاوروف با اشاره به اینکه آمریکا و ناتو قصد دارند اراده خود را به آسیا تحمیل کنند افزود: این امر نیازمند پاسخی سازنده است.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده بود گفت: ادامه توسل آمریکا به زور و زبان اولتیماتوم هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

سفیر ایران، آمریکا را به استفاده ابزاری و فریبکارانه از مذاکرات متهم کرد و افزود: حمله به جمهوری اسلامی در اثنای گفتگوها، «خیانتی به دیپلماسی و اخلاق دولت‌داری» است که نمونه آن در تاریخ معاصر کمتر دیده می‌شود.

او با تأکید بر اینکه هدف دشمنان تغییر حکومت در ایران بود تصریح کرد: جمهوری اسلامی بسیار فراتر و مستحکم‌تر از آن است که با این اقدامات حتی یک قدم به عقب رانده شود؛ به طوری‌که با وجود دخالت کشور‌های متعدد در تجاوز نظامی اخیر، نتوانستند مانع ایستادگی ایران شوند.

سفیر ایران با اشاره به استمرار و پایبندی کشورمان به دیپلماسی واقعی برای دستیابی به راهکاری پایدار، یادآور شد: اراده و جدیتی در طرف مقابل برای مذاکره واقعی دیده نمی‌شود.

جلالی در پایان هشدار داد: تداوم توسل به زور و زبان اولتیماتوم هیچ نتیجه‌ای برای آمریکا به همراه نخواهد داشت بلکه اوضاع منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد و بازگشت آرامش تنها از مسیر گفت‌و‌گو‌های صادقانه، شفاف و واقعی میسر است.