نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آب و فاضلاب، بهبود کیفیت آب شرب و رفع مشکلات شبکه فاضلاب شهرستان باوی تأکید کرد.

ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم باوی در حوزه آب و فاضلاب

ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم باوی در حوزه آب و فاضلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر با اشاره به نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرستان باوی اظهار کرد: اقدامات مؤثری برای پایداری آب در برخی روستا‌های شهرستان انجام شده است، اما موضوع کیفیت آب و تأمین آب سالم و مطلوب برای مردم نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: مردم شهرستان باوی انتظار دارند پروژه‌هایی که با هدف رفع مشکلات آنها آغاز شده است، سریع‌تر به نتیجه برسد، از این‌رو ضروری است مسئولان با پیگیری مستمر، موانع اجرایی را برطرف کنند و روند تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها را سرعت ببخشند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه فاضلاب تصریح کرد: بخشی از وعده‌های داده‌شده در این حوزه هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری برای تحقق این وعده‌ها و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

امیر تاکید کرد: رسیدگی به اعتراض‌ها و مشکلات مربوط به قبوض آب در شهر ویس ضروری است و بررسی دقیق این موضوع و رفع سریع‌تر مشکلات شهروندان باید انجام شود.

وی با اشاره به رفع مشکل برق در محدوده شرق جاده ویس، این اقدام را گامی مثبت در مسیر پاسخگویی به درخواست‌های مردم برشمرد و تأکید کرد: مشکلات فاضلاب این منطقه نیز باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره پس‌زدگی فاضلاب در آستانه فصل بارندگی تصریح کرد: بروز چنین مشکلاتی پیش از آغاز بارش‌ها، زنگ خطری برای مسئولان است و باید با شناسایی نقاط بحرانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، مشکلات شبکه فاضلاب پیش از بارندگی‌ها رفع شود تا مردم در روز‌های بارانی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو نشوند.

امیر با اشاره به محدودیت‌های اعتباری استان و با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع، اولویت‌بندی پروژه‌های ضروری و تقویت هماهنگی میان مسئولان اضافه کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و خدماتی ضروری است.